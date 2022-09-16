انت الان تتابع خبر النفط يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 85.33 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 91.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بعد بيانات التضخم الأمريكية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط.