انت الان تتابع خبر عقد قران البلوغر المصرية "زينة أشرف" يثير جدلاً واسعاً.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلق مقطع فيديو عقد قران المؤثرة "زينة أشرف" وزوجها المؤثر "أحمد ابراهيم" حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ظهرت العروس "زينة أشرف" في الفيديو وهي تعقد قرانها بنفسها بعدما نفّذت دور المأذون وهي جالسة إلى جوار والدها وزوجها. والد العريس الذي يعمل أساسا مؤذون شرعي تولى عقد القران كمأذون، فيما يتعلق بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات العروسين، في حين تولت العروس زينة إجراءات الإشهار ورددها بعدها زوجها ثم والدها.

انقسم المتابعون في مصر بين مؤيد لهذه الخطوة الجريئة التي قالوا إنها كسرت الروتين وخلقت حالة من البهجة، وبين معارض لما أقدمت عليه العروس زينة، معتبرين ذلك نوعا من المبالغة.



بعد البلبة التي حصلت خرج نقيب المأذونين الشيخ "إسلام عامر" ليحسم جدل إذا ماكان عقد قران الزوجين باطل أم لا وحول مستقبل المأذون الذي سمح للزوجة بأخذ مكانه.. وقال الشيخ إسلام عامر، إن عقد الزواج صحيح شرعًا وقانونًا. لكنه فجّر مفاجأة بإعلانه عزل المأذون الذي سمح للعروس زينة أشرف بعقد قرانهما.



