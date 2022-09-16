انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رونالدو يحرج معجبة أرادت التقاط صورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان رونالدو يغادر ملعب المباراة نحو غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، والذي شهد تسجيل النجم البرتغالي أول أهدافه هذا الموسم والهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 39 من ركلة ضربة جزاء.



وبينما هو في طريقه إلى ممر يقود إلى غرف تبديل الملابس، اقتربت من رونالدو واحدة من العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبا لصورة "سيلفي"، إلا أن المهاجم رفض طلبها وأبعد يدها عنه ومضى في طريقه سريعا.

وأثار تصرف النجم البالغ 37 عاما إلى حالة من الذهول على وجه معجبته.