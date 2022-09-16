انت الان تتابع خبر انفصال الفنان المصري رامي جمال عن زوجته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت ناريمان عبر خاصية ستوري في حسابها على موقع "إنستغرام": "تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير".

وأضافت : "أتمنى أن يكون سعيدا في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

يذكر أن رامي جمال وناريمان، تزوجا في تشرين الأول 2014، بعدما جمعت بينهما قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني في مصر.

