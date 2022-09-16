شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يترشح بايدن لولاية ثانية؟.. السيدة الأمريكية الأولى تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمحت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن إلى أن زوجها الرئيس جو بايدن قد لا يترشح لفترة ثانية، قائلة: "لم نناقش هذا الأمر بعد".

وفى مقابلة مع شبكة "إن بي سي توداى"، أوضحت جيل أنها وزوجها لم يناقشا بعد مسألة ترشحه لولاية ثانية، قائلة: "ليس بعد. لقد كنا مشغولين بعض الشيء. لذا، ليس بعد.. لكن، أنا متأكدة من أنها ستكون مناقشة".

تصريحات السيدة الأولى هي المرة الأولى التي تشير فيها علنًا إلى عدم وجود قرار بينها وبين زوجها بشأن فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض باستمرار إلى أن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، على الرغم من وجود مخاوف مؤخرًا بين بعض الديمقراطيين بشأن تقدم بايدن في السن وانخفاض معدلات شعبيته وتساؤلات حول فرصه الانتخابية.

وفى أغسطس/آب الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على دراية بالمحادثات العائلية الداخلية، أن الحملة الانتخابية ينظر إليها من أفراد الأسرة على أنها تمثل عبئًا ثقيلًا لا يتوق إليه كل فرد في العائلة.

وفي يونيو/حزيران، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في مقابلة إن هدف بايدن هو فترة ولاية ثانية. وأضافت: "ينوي الرئيس الترشح وإذا فعل، سأكون رفيقته في البطاقة الانتخابية".

لكن تصريحات السيدة الأمريكية الأولى تشير إلى أن القرار لم يتخذ بصورة نهائية بعد وأن ترشح زوجها لولاية ثانية ليس حتميا.

ويواجه الديمقراطيون اختبارا صعبا فى نوفمبر/تشرين الثاني القادم، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس؛ إذ يتوقع أن يخسروا فيها الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

من جانبه، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال عشاء خاص مع زملائه من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "في مأزق" ومن المرجح أن يخسر الديمقراطيون مجلس النواب.

بيد أن شومر بيّن بأنه على ثقه في أن الديمقراطيين سيحتفظون بمجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه اعترف بأن الجمهوريين لديهم فرصة 60% لتولي مجلس النواب.