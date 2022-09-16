شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ600 مليون دولار.. أوكرانيا تستقبل مساعدات عسكرية جديدة من أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، لمساعدة جيشها في مواجهة روسيا، وذلك وفقا لمذكرة للبيت الأبيض أُرسلت إلى وزارة الخارجية، الخميس.

وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية، تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان الأمريكي الجديد تزامنا مع هجوم مضاد واسع النطاق، يشنه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين.

ولا توضح المذكرة كيف ستستخدم الأموال، لكن عدة مصادر قالت لـ "رويترز" إنه من المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة "هيمارس" الصاروخية.

كما ذكر مصدران، طلبا عدم نشر هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر، أن الحزمة ستشمل أيضا ذخيرة لمدافع الهاوتزر.

وتفيد المذكرة أيضا أن المال سيستخدم في التدريب العسكري للجيش الأوكراني.

وأرسلت واشنطن مساعدات عسكرية بنحو 15.1 مليار دولار لحكومة كييف، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.