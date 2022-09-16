15 سبتمبر , 2022 تايوان (أ ف ب). قالت وزارة الدفاع التايوانية إن أربع طائرات صينية عبرت اليوم الخميس الخط الأوسط في مضيق تايوان، والذي يعمل عادة كحد غير رسمي بين الجانبين، بينما تواصل بكين مناوراتها العسكرية قرب الجزيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر تايبه: 4 طائرات صينية تتجاوز الخط الأوسط في مضيق تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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