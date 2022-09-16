يوتيوب يجبر مستخدميه على مشاهدة 5 إعلانات

نيويورك: تعمل منصة ”يوتيوب“ على إمكانية فرض مشاهدة ما يصل لـ 5 إعلانات متتالية، قبل التمكن من تشغيل مقطع فيديو على النسخة المجانية من النظام الأساسي المملوك لشركة غوغل.

وفي حال لم تكن مشتركا في خدمة ”يوتيوب بريميوم“، يمكن أن تضطر إلى قضاء وقت أكثر صعوبة، إذ ستضطر إلى مشاهدة 5 إعلانات قبل البدء في تشغيل الفيديو المطلوب.

ويمكن أن يتم تفعيل المقترح الجديد من قبل ”يوتيوب“ خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري على مجموعات عشوائية من المستخدمين، وفقا لصحيفة ”الإسبانيول“.

وأبلغ العديد من مستخدمي ”يوتيوب“ في تغريدات على ”تويتر“، عن تلقى 5 إعلانات غير قابلة للتخطي بدلا من الإعلانات القابلة للتخطى قبل جلسة مشاهدة الفيديو.

وأصدر ”يوتيوب“ ردا رسميا من خلال حسابه على ”تويتر“، يعترف بالموقف، وذكر أن ظاهرة الإعلانات الـ 5 الجديدة يمكن أن تحدث للمستخدمين بنوع معين من أشكال الإعلانات للشركة يسمى إعلانات الملصقات الصغيرة.

وأوضح ”يوتيوب“ أن ”إعلانات الملصقات الصغيرة هذه عبارة عن إعلانات قصيرة على النظام الأساسي يبلغ طولها عادة 6 ثوان، وللأسف لا يمكن تخطيها“.

ويتم تجربة النظام الجديد للإعلانات فقط على مجموعات غير محددة من المستخدمين ولم يتم فرضه بشكل عام، ولم يقرر ”يوتيوب“ بعد هل سيتم فرضه بعد الاختبارات أو سيكون خاصا ببعض البلدان.

ويمكن للمستخدمين الذين يواجهون فرض 5 إعلانات باستمرار، استخدام زر إرسال التقرير لإظهار الاستياء لهذا النوع من الإعلانات.

وخلال الفترة الماضية، ضمنت منصة ”يوتيوب“ للمرة الأولى خدمة ”عالم البودكاست“، ضمن صفحتها ”اكتشف“، في إطار خطة تطويرية تهدف إلى دعم مزايا المنصة المستقبلية.