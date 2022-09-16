شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا وقت للرئيس.. الصين تمنع "الحدث التاريخي" للقاء البابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر إن الفاتيكان أبلغ الصين أن البابا فرنسيس مستعد للقاء الرئيس شي جين بينج في عاصمة كازاخستان لكن بكين ردت بأنه لا يوجد وقت كاف.

ولم يذكر المصدر الذي تحدث لرويترز من طائرة البابا، تفاصيل بشأن كيف أو متى خاطب الفاتيكان الصين التي ينخرط معها بالفعل في حوار يتسم بالحساسية حول وضع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في البلاد.

وقال المصدر إن الجانب الصيني قال إنهم يقدرون المبادرة لكن ليس هناك وقت متاح في جدول شي.

وكان كل من البابا وشي في العاصمة نور سلطان يوم الأربعاء الماضي، حيث وصل الرئيس الصيني في زيارة رسمية، بينما كان البابا يشارك في مؤتمر لزعماء دينيين عالميين.

ومن شأن أي لقاء، مهما كان قصيرا، بين الرجلين أن يكون حدثا تاريخيا.

وفي حديثه للصحفيين الذين كانوا يرافقونه في رحلته إلى الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى يوم الثلاثاء، سُئل فرنسيس عما إذا كان سيجتمع مع شي في العاصمة.

وأجاب فرنسيس بتحفظ: "ليس لدي أي أخبار عن ذلك"، دون الخوض في تفاصيل.

وعما إذا كان مستعدا للذهاب إلى الصين، قال فرنسيس: "أنا مستعد دائما للذهاب إلى الصين".