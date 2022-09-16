شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يعلن العثور على مقبرة جماعية بعد استعادة إيزيوم من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قوات بلده من روسيا قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضاد في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو: "نريد أن يعرف العالم ما تسبب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

وأكد فتح تحقيق في الواقعة، قائلا: "يُفترض أن نتلقى غدا مزيدا من المعلومات المؤكدة والواضحة".

من جهته، قال سيرجي بوتفينوف، المسؤول في الشرطة المحلية، إنه تم العثور في إيزيوم على موقع دفُنت فيه نحو 440 جثة.

وأضاف أن بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص فيما قضى آخرون من جراء القصف.

وفي رسالته المصورة قال زيلينسكي إن روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان، ويجب أن تحاسب على ذلك.

وأضاف: "يتعيّن على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يحصل ذلك".