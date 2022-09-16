شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية "الشيوخ" توصى بتأهيل الشركات المصرية على الدخول فى شراكات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ،برئاسة الدكتور عفت السادات، بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المستهدفة دوليا، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المستثمرين الأجانب.

يأتي ذلك ضمن حزمة من التوصيات الهامة التي وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، للحكومة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، علي مستوي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.

يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفي مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والإفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتالتى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك معاللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، و شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحادالإفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلي، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.