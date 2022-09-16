صور.. تشكيل لجنة فنية لكشف أسباب حريق مستشفى أسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قرر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعرفة أسباب الحريق المحدود داخل مستشفى الجامعي ووضع خطة لتلافي تلك الأسباب لعدم تكرارها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق محدود نشب بكابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعي دون خسائر بشرية.

وانتقل الدكتور المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، إلى موقع الحريق برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط. والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية وضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء.

كما تفقد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط موقع الحريق للاطمئنان على سير العمل وعدم تأثر المستشفى بالحريق وانتظام سير الخدمات الطبية المقدمة بها.