الصحة تكشف علامات إصابة كبار السن بمرض الزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، علامات إصابة كبار السن بمرض الزهايمر.

واستعرضت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" هذه العلامات على النحو التالي:

- صعوبة متزايدة في التواصل مع الآخرين.

- فقدان القدرة على إدراك الوقت.

- نسيان الأحداث الجديدة وأسماء الناس.

- تغير في السلوك مثل طرح الأسئلة بصورة متكررة.

- الضلال في الأماكن المألوفة.

وتابعت الوزارة: "يمكن الاطمئنان على صحة كبار السن الجسدية والنفسية من خلال تشجيعهم على الكشف والمتابعة بالمجان ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن"، موضحة أن البرنامج يستهدف تقديم الخدمات الطبية للأشخاص في عمر ٦٥ عامًا فأكثر.