صور.. محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق لوحة كهرباء المستشفى الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،منذ قليل، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، آثار حريق محدود بلوحة كهرباء مبنى مستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى والذى أدى إلى احتراق بعض الكابلات الكهربائية دون وقوع خسائر فى الأرواح أو أضرار للمرضى.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومحمد بشير رئيس حى غرب والأجهزة الأمنية بالمحافظة وعدد من مديري الإدارات بالمستشفى.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد نشوب حريق محدود بلوحة كهرباء مستشفى أسيوط الجامعى واحتراق بعض الكابلات دون وقوع اية خسائر.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد آثار الحريق بغرفة لوحة الكهرباء الرئيسية بالمبنى وشاهد آثار الحريق بالغرفة واللوحة الكهربائية التى احترقت بالكامل، ثم تفقد أقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل وحالة المرضى الصحية والتقى ببعض المرضى بالأقسام واطمأن على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم واستمع إلى ملابسات الحريق والسيطرة عليه والجهود المبذولة واهتمام الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة للحادث وانتظام تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بكافة الأقسام.

أعلن المحافظ عن تقديم كافة أوجه الدعم فور الإبلاغ عن الحادث وتكليف سكرتير عام المحافظة اللواء مهندس شاكر يونس بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم وجاهزية 8 مولدات كهربائية "ديزل" كدعم من الوحدات المحلية للمحافظة للتغذية البديلة للكهرباء "تحت الطلب" لمنع تأثر الخدمة بالمستشفى.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتها السريعة وتمكنهم من إخماد الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح أو أى ضرر للمرضى الذين يتلقون الخدمات الطبية بكافة الأقسام.