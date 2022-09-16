وزير الدفاع الروسي يبحث مع رئيس الإدارة العسكرية الأرمنية الأوضاع بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع رئيس الإدارة العسكرية الأرمنية سورين بابيكيان، هاتفيا الأوضاع في إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن الجانبين ناقشا الوضع الحالي في المنطقة، وفي المناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية مهامها في إقليم قره باغ.

كما بحث الجانبان التطورات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - لدى وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف - إنه ينبغي أن يخسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الحرب ويحاسب على أفعاله.

وأضافت دير لاين - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم - أن الكثير تغير بأوكرانيا، وهي الآن مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، موضحة أنه "لا يمكن - أبدا - أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون، لكن ما نستطيع قوله هو إنكم ستجدون الأوروبيين إلى جانبكم طالما اقتضت الضرورة".