ضبط 400 خرطوشة سجائر مع صيني قادم من دبي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 400 خرطوشة من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، اخفها راكب صيني الجنسية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي الطائرة الإماراتية، رحلة رقم ٩٢٣، اشتبه أحمد حمدي مأمور الجمرك في راكب صيني الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر محمود رئيس القسم أفاد بوجود كثافات متماثلة، وكلف ياسر محمد مدير الحركة سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، عثر معه على 400 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع مخبأة أسفل الأطعمة داخل الكراتين والأمتعة الخاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.