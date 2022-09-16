"بوس رجلي".. فيديو اعتداء شخص على آخر بالحذاء يشعل فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فيديو صادم أشعل ثورة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يعتدي بحذاء على آخر ويجبره على تقبيل قدمه داخل إحدى المحلات بمحافظة الإسكندرية.

وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت المقطع الذي حظي بتداول واسع لتبدأ مهمة إدارة المساعدات الفنية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المُعتدى عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعدم تقدمه ببلاغ.

باستدعائه قرر اعتداء أحد الأشخاص عليه رفقة شخصين -جميعهم لهم معلومات جنائية- وأمكن ضبطهم.

بمواجهتهم قرروا سابقة وجود خلافات بينهم واشتراط أحدهم تعديه على المعتدى عليه بمقطع الفيديو بالضرب لإتمام التصالح، فأحضروه للمحل مكان الواقعة، واعتدى عليه بالضرب، وقام آخر بالتصوير مُستخدما هاتفه المحمول المضبوط.