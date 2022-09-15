انت الان تتابع خبر موسكو تكشف حقيقة تعرض بوتين لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت روسيا، اليوم الخميس، تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى محاولة اغتيال في موسكو.



وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن "ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو غير صحيح".

ونفى بيسكوف تصريحات الصحيفة عند سؤاله عن صحة الأمر من عدمه.



يذكر أن بوتين قد سافر صباح اليوم الخميس إلى سمرقند، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني.