شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن الشعب الجمهورى: مشروعات الدولة انعكست على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة امال عبد الحميد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن الدولة المصرية تسير في المسار السليم الذى يوصلها إلى هدفها الأساسى المتمثل في الاستدامة في التطور وتحقيق اقتصاد ناجح، موضحة أن مشروعات الدولة انعكست على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر استطاعت تجاوز أزمة كورونا مقارنة بدول كبرى مثل انجلترا وألمانيا.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن الناحية الاجتماعية في القرى يحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام، لافتة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة ساهم في إحداث تطور اقتصادى كبير وهو ما انعكس على تحسين مستوى الخدمات للمواطن.