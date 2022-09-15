شاهد أول فيديو من المريخ.. تفاصيل مذهلة بجودة فائقة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أول فيديو من نوعه لكوكب المريخ بجودة فائقة، وتفاصيل مذهلة لسطح الكوكب الأحمر.

واستعانت ناسا بحوالي 1118 صورة فردية، التقطتها مركبة الفضاء بريفرانس، وعمل الفريق البحثي على تجميعها وتحسين دقتها وألوانها، وقالت الوكالة إن إنشاء هذا الفيديو يسهل على علمائها فحص المناظر الطبيعية بدقة شديدة.​

ويظهر في الفيديو مشهد من دلتا نهر المريخ القديم، وهو نهر كان عامرا بالمياه قبل 3.5 مليار سنة.

وكانت مركبة بريفرانس هبطت، على سطح الكوكب المريخ في فبراير 2022.