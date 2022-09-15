اندلاع حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق محدود نشب بكابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعي دون خسائر بشرية.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

انتقل اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، قوات الإطفاء لموقع البلاغ.

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق دون وقوع خسائر بشرية.

فيما تفقد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط موقع الحريق للاطمئنان على سير العمل وعدم تأثر المستشفى بالحريق.