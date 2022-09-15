ضرب والده حتى الموت.. كيف عاقبت المحكمة "الابن العاق" في الإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل والده بأن ضربه ضرب أفضى إلى الموت.

أصدر الحكم المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وممثل النيابة العامة هشام الفخراني، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تعود أحداث القضية رقم 20652 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد باعتداء المتهم على المجني عليه والده بمحل سكنهما، ما تسبب في إصابته التي أدت إلى وفاته.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "ا.ع.ع"، كان دائم الاعتداء على والده المجني عليه "ع.ع.أ" بالضرب والسب طالبًا منه مبالغ مالية بصفة مستمرة حال أن الوالد بالمعاش ويعيش حياة الكفاف، إلا أن المتهم لم يراعي ذلك، وكان دائم الاعتداء على الأب كلما عجز عن إمداده بالمال الذي يطلبه لضيق ذات اليد.

في يوم الواقعة اعتدى المتهم على والده، ما أدى إلى سقوطه على درج السلم وحدثت به إصابات بالوجه والعينين نتيجة اللكم وعدم توازن المجني عليه وسقط من على درج السلم، ما أحدث نزيفًا بالمخ، ونقل إلى المستشفى إلى أنه توفي متأثرًا بالإصابات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.