قنصل مصر بشيكاجو يلتقي بحاكم ولاية إنديانا استعدادا لحضوره لمؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

نظم السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي لقاء مع إريك هولكومب حاكم ولاية إنديانا الأمريكية، بمناسبة مشاركته في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (Cop 27)، والذي تستضيفه شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وقال السفير أبو العينين - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن اليوم /الخميس/ - إن اللقاء ضم كذلك أعضاء الوفد التجاري الذي سيرافق حاكم الولاية وهم من مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بملفي المناخ والبيئة.

وأشار إلى أنه حضر اللقاء قيادات الجالية المصرية في وسط الغرب الأمريكي والمهندس رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين في أمريكا والدكتور نبيل رفاعي كبير رجال الأعمال المصريين بالولاية والدكتور حسن علي مدير مركز مكة للجاليات المصرية والعربية والدكتور محمد سلطان عالم بحوث المياه والمناخ والدكتور مينا حنا رئيس مكتب الجامعة الأمريكية في مصر من واشنطن.

واستعرض السفير أبو العينين - خلال اللقاء - استعدادات مصر لاستضافة القمة والمؤتمر، كما تناول الأولوية التي يوليها وزير الخارجية سامح شكري ومجموعات العمل من المتخصصين لتحقيق أهداف القمة.

من جانبه، قدم حاكم إنديانا عرضا بالإنجازات التي تحققت في ولايته في مجالي المناخ والبيئة وخفض التلوث ومشروعات التنمية ، وحرصه على مشاركة الشركات الكبرى التي سترافقه في الزيارة لمصر لنقل تجربتهم خلال هذا المؤتمر الدولي الهام، كما أبدى تطلعه للقاء القيادة السياسية والوقوف على ما تحقق من نجاحات في التنمية والبيئة في مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الحاكم - كذلك - عن شغفه وأسرته بالحضارة المصرية القديمة وتطلعه لزيارة الأهرامات والمتحف المصري.