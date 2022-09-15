شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية لرونالدو على ترانسفير ماركت تنخفض بشكل مخيف! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهرت القيمة التسويقية للاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو منخفضة بشكل مخيف على الموقع العالمي ترانسفير ماركت، والذي يقوم بتقييم اللاعبين وفقًا لأدائهم والبطولات الحاصلين عليها فى السنوات الأخيرة، وأصبحت قيمة النجم البرتغالي فى الوقت الحالي 20 مليون يورو.

وتعد هذه القيمة قليلة جدًا مقارنة بإمكانيات اللاعب وما قدمه فى مسيرته الكروية فى المحافل العالمية، إضافة إلى تتويجه بخمس كرات ذهبية سابقة، واحدة ضمن صفوف اليونايتد وأربعة آخرين مع ريال مدريد، كونه أفضل لاعبي العالم والهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



كيف كانت القيمة التسويقية للاعب مع الريال

وكانت قمة تألق اللاعب فى مسيرته الكروية مع صفوف ريال مدريد، بعدما نجح فى التتويج معهم على 4 ألقاب لدوري الأبطال،حيث بلغت قيمة اللاعب التسويقية مع الفريق قبل رحيل عن الملكي 120مليون يورو، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف يوفينتوس الإيطالي وتقل قيمة اللاعب تدريجيًا.



موقف اللاعب من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه ما زال اللاعب غير راضي عن تجربته الأخيرة مع اليونايتد، مما يجعله يفكر جديًا فى الرحيل عن صفوف الفريق فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حال توفر عرض مالي جيد للاعب، إضافة إلى أن يكون هذا الفريق أحد أندية القمة فى الخمس دوريات الأوروبية الكبري.

الجدير بالذكر أن اللاعب رفض عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي للرحيل فى المريكاتو الشتوي القادم، حيث أن اللاعب أعتاد على المشاركة فى دوري أبطال أوروبا، الشئ الذي قد يدفعه للرحيل عن اليونايتد، فى ظل إنخفاض قيمته التسويقية الحالية، وعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي.