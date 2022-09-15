في الهند... اعتقال ستة رجال بتهمة اغتصاب وقتل فتاتين

ألقت الشرطة الهندية الخميس القبض على ستة رجال متهمين باغتصاب وقتل شقيقتين عُثر على جثتيهما معلقتين على شجرة قرب قريتهما في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

وتنتمي الشقيقتان اللتان تبلغان 15 و17 عاماً، إلى مجتمع الداليت (أو المنبوذين) وهي الطبقة الاجتماعية الأدنى في نظام الطبقات الهندوسية.

وتتعرض نساء الداليت بشكل كبير لجرائم جنسية في بلد مستوى الجريمة فيه بحق المرأة مرتفع للغاية.

وفي هذا الشأن، قال قائد الشرطة المحلية سانجيف سومان لوكالة «فرانس برس» إن الرجال استدرجوا الفتاتين الى حقل حيث قاموا باغتصابهما و«قتلهما بخنقهما بالحجاب».

وتظاهر العديد من السكان بينهم أفراد أسرة الفتاتين قرب القرية مطالبين بمعاقبة المعتدين.

واعتقل أحد المشتبه بهم وهو جار للضحيتين بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وينتمي المتهمون إلى الطائفتين المسلمة والهندوسية.

وقال سومان إن التشريح أكد أن الاغتصاب والاختناق تسببا في الوفاة.