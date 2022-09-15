15 سبتمبر , 2022 تدافع خلال احتفال بيوم الاستقلال في غواتيمالا (أ ف ب). ذكر الصليب الأحمر في غواتيمالا اليوم الخميس أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 في تدافع خلال احتفال بيوم الاستقلال.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 9 على الأقل وإصابة 20 في تدافع خلال احتفال بيوم الاستقلال في غواتيمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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