قبل الديربي المرتقب.. الكشف عن مصير بنزيما امام الاتلتيكو

وقالت مصادر من النادي الملكي، لوكالة الأنباء الإسبانية، إنه "لن يتمكن من اللحاق بهذه المباراة".

واستمر غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات فريقه ريال مدريد قبل 3 أيام على مباراة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.



ولم يظهر المهاجم الفرنسي على العشب مع عودة الريال للتدريبات عقب الفوز على لايبزيج (2-0) في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وواصل خطة تعافيه داخل المنشآت الرياضية

وترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركة بنزيما في مواجهة أتلتيكو مدريد، وأكد عقب الانتصار على لايبزيج أن "الإستراتيجية بشأن كريم لم تتغير".

وأردف: "سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتدرب أم لا، لكن كما قلت لن نجازف. إذا تدرب جيدا يوم السبت، سيلعب يوم الأحد".

