انت الان تتابع خبر السعودية تقدم عرضا لاستضافة وتغيير نظام السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وكشفت شبكة "ميلانو فينانزا" الإيطالية، ان "السعودية تقدمت بعرض بقيمة 138 مليون يورو، من أجل استضافة كأس السوبر الإيطالي، بمشاركة 4 فرق لمدة 6 مواسم".
وأضافت ان "العرض السعودي الجديد يتضمن تغيير شكل السوبر الإيطالي، بحيث يُقام بمشاركة 4 فرق وليس فريقين فقط، أسوة بما يحدث في السوبر الإسباني".
وأوضحت الشبكة، أن "العرض يشمل استضافة بطولة رباعية من 3 مباريات تضم أول مركزين في الدوري وطرفي نهائي كأس إيطاليا".
وبينت أن هناك "مقترح آخر ضمن العرض السعودي يقضي بمواجهة أحد الأندية المشاركة بالسوبر أو البطل، لبطل كأس السوبر السعودي".
وأضافت ان "العرض السعودي الجديد يتضمن تغيير شكل السوبر الإيطالي، بحيث يُقام بمشاركة 4 فرق وليس فريقين فقط، أسوة بما يحدث في السوبر الإسباني".
وأوضحت الشبكة، أن "العرض يشمل استضافة بطولة رباعية من 3 مباريات تضم أول مركزين في الدوري وطرفي نهائي كأس إيطاليا".
وبينت أن هناك "مقترح آخر ضمن العرض السعودي يقضي بمواجهة أحد الأندية المشاركة بالسوبر أو البطل، لبطل كأس السوبر السعودي".