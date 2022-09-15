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المفوضية الأوروبية لزيلينسكي: سندعمكم طالما اقتضت الضرورة

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "فرانس برس" عن فون دير لايين قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن "الاتحاد سيدعم القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا "طالما اقتضت الضرورة".

وأضافت: "لا يمكننا أبدا أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون، ولن نتمكن من تعويض أؤلئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية والقانون".


وشددت فون دير لايين على أن "الدول الأوروبية ستبقى حاضرة لدعم كييف، وقالت " كل ما نستطيع قوله هو أنكم ستجدون أصدقاءكم الأوروبيين الى جانبكم طالما اقتضت الحاجة".

من جانبه كرر زيلينسكي التأكيد على "رغبة بلاده بالانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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