شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": زيارة الرئيس السيسى لقطر تهدف إلى وحدة الصف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي الى قكر جاءت في توقيت مهم يتطلب وحدة الصف في مواجهة الأزمة العالمية وفي اطار تحركات وجهود الرئيس من وحدة الصف العربي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتاكيد تميز العلاقات المصرية بدول الخليج.

وأضاف عوض الله في تصريح للمحررين البرلمانيين ان الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة العربية بالجزائر ومع تطور الاوضاع الاقتصادية العالمية.

وتابع عوض الله ان سياسة مصر الخارجية تقوم على التوازن وتأتي في إطار ممارسة دور الدولة الكبرى بالإقليم لدورها الريادي وتعزيز التعاون العربي العربي في كافة المجالات ومواجهة التحديات والمصير المشترك.

وأشار رئيس طاقة النواب ان زيارة الرئيس جاءت تلبية لدعوة من أمير قطر مع انتهاج علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وتأكيد الثوابت المصرية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول

ونىه عوض الله إلي الزيارة أيضا تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين وفي اطار تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة الخليجية وفي قلبها قطر علاقات تاريخية وروابك وثيقة وتتمثل في اللغة والعروبة والجوار العربي ووحدة الرؤى وعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين هي العلاقة الاكثر صحية للمنطقة والدولتين.

وشدد عوض الله علي أن الثوابت المصرية والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وتمسكه بالثوابت المصرية اثبت ان مصر حريصة على علاقات متوازنة تقوم على الاحترام ووحدة الصف خاصة في ظل الظروف التي تتطلب وحدة الصف العربي في ظل معاناة عدد من ظول المنطقة من احداث مثل اليمن وليبيا والسودان وسوريا.

واوضح عوض الله ان هناك مجالات عديدة للتعاون أبرزها المجال الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والخبرات المتبادلة والتعاون في مشروعات الكاقة والغاز في ظل الظروف العالمية وتقلب اسهار الطاقة عالميا.

وتابع حسام عوض الله أن زيارة الرئيس لقطر بعد انقطاع كبير كشفت عو عودة العلاقات القوية بين البلدين وأنها مرشحة أن تكون علاقات متميزة خاصة في المجالات الاقتصادية.