شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: نشكر كل الجهات المساهمة فى الإفراج عن المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، الشكر للرئيس السيسى وكل الجهات التي ساهمت في الإفراج عن المجموعة الجديدة المكونة من 46 محبوس احتياطيا.

ونشر النائب محمد عبد العزيز، قائمة المفرج عنهم ومن بينهم هيثم محمدين.

وكانت لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.