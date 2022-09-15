تجميل عربات الحنطور في أسوان بتصميمات الهوية البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بعدم تجديد الترخيص أو التشغيل للرحلات السياحية إلا لعربات الحنطور المميزة والملتزم أصحابها بخط السير المحدد طبقا للبرنامج السياحي والذي سيجري إخطار الجهات المختصة به منها نقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية ومكتب وزارة السياحة، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الجهود المبذولة لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها .

وأمر اللواء أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإجراء عملية فرز لعربات الحنطور الصالحة تمهيداً لتجميلها وتزينها، مع تركيب تصميمات الهوية البصرية بفكر جديد ومبهج، وكذا تركيب أرقام الترخيص الجديدة لإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن إعادة تأهيل السائقين للالتزام بالقواعد المرورية وحسن معاملة المواطنين والزائرين.

ووجه بقيام اللجنة بعملية استبدال عربات الحنطور غير الصالحة والمتهالكة بعربات ذات كفاءة عالية على أن يقوم أصحابها بتسديد فرق الأسعار على أقساط شهرية، وهو الذي سيتبعه تفكيك العربات القديمة و تكهينها وتخزينها مع المتابعة الدقيقة حيث سيتم إحالة أي محاولة للتلاعب إلى جهات التحقيق المختصة.