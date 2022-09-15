سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من انخفاض المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1114 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1273 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1686 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.61%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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