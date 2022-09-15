مخدرات بملايين.. الداخلية تطارد تجار الكيف بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة بمحافظات السويس وجنوب سيناء والدقهلية استهدفت عدة عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن السويس وجنوب سيناء والدقهلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الحملات عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما - وكمية لمعجون مخدر الحشيش مُعد للكبس وزنت 5 كيلو جراما – وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – 9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سيارة - مبلغ مالي- هاتف محمول).

كما تم ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (270 طربة لمخدر الحشيش وزنت 27 كيلو جراما وسيارة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم كذلك ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول).

وخلال الحملات أيضا تم ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق اتهامه في 12 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس وبحوزته رشاش و2 بندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام).كما ضبط شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة بلقيس، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين.

وأثمرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته فرد خرطوش وكمية من نبات الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين وبحوزته فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة (87 كيلو جراما من مخدر الحشيش و10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو و4 كيلوجرامات من مخدر الهيروين و9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و25 كيلو جراما من مخدر البانجو.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بسبعة ملايين و15 ألف جنيه.