ألمانيا تورد راجمتي صواريخ و50 عربة مدرعة لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت اليوم الخميس أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينجو".

وأضافت الوزيرة الألمانية اليوم ببرلين في مستهل مؤتمر الجيش الألماني أنه سيتم أيضا توفير 200 صاروخ لراجمتي الصواريخ.

يذكر أن الحكومة في أوكرانيا زادت الضغط مؤخرا في دعوتها لتوريد دبابات قتالية ألمانية من أجل دعم أوكرانيا في كفاحها ضد روسيا.

وقالت لامبرشت اليوم: "الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا يعد نقطة فاصلة. إننا نقف في هذا الكفاح الشجاع الذين يقوم به الأوكرانيين بشكل واضح إلى جانبهم من خلال فرض عقوبات ضد روسيا. ونوفر لجوء لنحو مليون لاجئ".

وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية: "إننا ندعم ماليا وندعم أيضا من خلال توريد أسلحة. وإنه لأمر مشجع أن نرى أوجه النجاح التي استطاعت أوكرانيا تحقيقها، لاسيما خلال الأيام القليلة الماضية، بمساعدة أسلحة ألمانية أيضا".

يشار إلى أن مختصين عسكريين ومدنيين يتشاورون في مؤتمر الجيش الألماني الذي بدأ اليوم ببرلين، بشأن النهج القادم للقوات الألمانية.

ويُقام المؤتمر تحت شعار "الجيش الألماني في فترة تحول- عملية جرد حرجة في ظل أوقات الحرب بأوروبا". وتصف وزارة الدفاع الألمانية المؤتمر بأنه علامة بارزة في عمليات التغيير الأكثر عمقا في الجيش الألماني.

يُشار إلى أن ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات دفاع جوي طراز جيبارد وأنظمة مدفعية طراز هاوتزر 2000.