الاعتمادات المستندية تفاقم أزمة موردي التفاح إلى مصر (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

يسعى مزارعو التفاح في بولندا إلى زيادة حجم الواردات إلى مصر خلال العام الجاري، خاصة أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي التفاح من السوق الأوروبي، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجههم، بحسب ما قاله ميروسلاف ماليشوسكي رئيس رابطة مزارعي بولندا في حوار لمصراوي.

وأضاف ماليشوسكي أن أزمة سلاسل التوريد التي نتجت عن جائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة إلزام المستوردين بفتح الاعتمادات المستندية كانت من أكبر التحديات التي واجهت مزارعي بولندا لوصول التفاح للسوق المصري.

وبحسب رئيس رابطة مزارعي بولندا، فإن السوق البولندي يضع خطة لزيادة حجم صادرات التفاح العام المقبل إلى السوق المصري، وإلى نص الحوار.

ما هي خطة مزارعي بولندا لزيادة صادرات من التفاح إلى مصر خلال العام المقبل؟

يسعى كل مصدر تفاح في بولندا إلى التوسع في تصدير منتجه لتحقيق مزيد من الأرباح وتعزيز منتجة في السوق المصري، خاصة مع تحسن صادرات التفاح البولندي إلى مصر العام الماضي.

ويسعى أيضا مصدروا التفاح إلى تحسين جودة زارعه منتجة، لكسب ثقة المستورد المصري وتقديم له أفضل جودة ممكنة من سعر ومذاق، وينتج عن ذلك زيادة الطلب من خلال الاهتمام بجودة المنتج، خاضعا للرقابة بداية من مرحلة الإنتاج حتى الحصاد وصولا للبلد المصدر لها.

توصل منتجوا التفاح في الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن جيد بين الجودة والسعر والخدمات اللوجستية الجيدة التي يقدمها للمصدرين، وتتضمن هذه الجودة الالتزام بمبادئ احترام البيئة والصفقة الخضراء، والتي ينتج عنها منتج نهائي جيد، كما يعتبر السعر التنافسي للتفاح، خاصة من وسط أوروبا، ميزة إضافية في التجارة.

ويصدر الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات إلى مصر التفاح الـ "Idared"، وهو تفاح يتمتع بظروف زراعة مثالية في وسط أوروبا على وجه التحديد.

ما هو حجم صادرات بولندا من التفاح إلى مصر العام الماضي؟

تجاوز حجم صادرات بولندا إلى مصر العام الماضي بقيمة أكثر من 170 مليار يورو، وتعتبر هذه القيمة جيدة، أما قيمة صادرات التفاح خلال العام الحالي لم يصل لنا إحصائية بها حتى الآن.

هل هناك تحديات حاليا أمام السوق البولندي تصدير التفاح إلى مصر؟

على الرغم من أن مصر أكبر مستورد للتفاح من بولندا، وتحقيق رقم قياسي من صادرات التفاح من الدول الرئيسية المصدرة للتفاح الاتحاد الأوروبي "إيطاليا- بولندا- اليونان" أكثر من 58 ألف طن إلى مصر، إلا أن هناك العديد من التحديات أمام تصدير التفاح البولندي لمصر.

ما هذه التحديات؟

التحديات التي تواجه مصدري التفاح البولندي من التصدير إلى مصر المتمثلة في أزمة سلاسل التوريد والتي سببت صعوبة في الوصول إلى مصر العام الجاري، بالإضافة إلى أزمة فتح الاعتمادات المستندية بسبب نقص العملة الأجنبية والتي سببت تأخر التعاقدات بين مزارعي بولندا والمستوردين في مصر وخسائر كبيرة للمصدرين في بولندا.

وتبذل المفوضية الأوروبية جهودا حاليا لمعالجة هذه المشكلة، ونأمل إيجاد حلول لهذه الأزمة لكلا الجانبين، كما نأمل أن يعاد توحيد مصر والاتحاد الأوروبي من خلال التجارة الحرة.

وعلى مستوى العامين الماضيين، تأثرت حجم الصادرات خلال جائحة كورونا واغلاقات الكثير من الدول.