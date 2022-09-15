غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في أسوان 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، بيانا حول قطع مياه الشرب غدا الجمعة، عن منطقتين بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات.

وجاء نص البيان " نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي لزيادة ودعم تدفقات المياه لمناطق التأمين الصحي وامتداد العقاد وحي العقاد بمدينة أسوان، سيتم قطع المياه عن مناطق "عمارات الوادى – امتداد حى العقاد"، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء غدٍ الجمعة الموافق وحتى الساعة التاسعة من صباح بعد غد السبت.

وأهابت محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.