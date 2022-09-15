حملة لمراجعة إجراءات الحماية المدنية بكنائس مصر القديمة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذ الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، مرورا ميدانيا لمتابعة كافة المنشآت ودور العبادة والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق.

وقد تم المرور على كنيسة ماري لوقا، والكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجى الأثرية، والقديسة بربارة، والعذراء قصرية الريحان، وذلك لضمان مدى السلامة ضد أضرار الحريق.

شملت الجولة: شريف محمد مكاوي، وجمال حسين، ممثل من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمقدم علي ماهر، الإدارة العامة للحماية المدنية، وأسامة جاد، الإدارة العامة للحماية المدنية، واللجنة الهندسية للكنيسة، وممثلي الكنيسة، ومدير إدارة الإنارة، والمتابعة الميدانية.

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