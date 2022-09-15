حريق هائل في مصنع كتان بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان، بقرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وامتدت ألسنة اللهب إلى كافة أرجاء المصنع والتهمت كمية كبيرة من الكتان.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من من شرطة النجدة عن بلاغ الأهالي بنشوب حريق داخل أحد مصانع الكتان بقرية شبرا ملس التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية و8 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل أحد مصانع الكتان، وامتدت النيران إلى المنطقة الموجودة خارج المصنع، والتهمت كمية كبيرة من محصول الكتان، وجار محاولة السيطرة عليه.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.