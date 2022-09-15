شكرا لقرائتكم خبر عن "بالإجماع".. مفتاح السر فى قبول الطعن على إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان "هل عدم ذكر كلمة بالإجماع تؤدى لنقض الحكم"، استعرض من خلاله سيناريوهات طعن قتلة الإعلامية شيماء جمال على الحكم الصادر ضدهما بإلاعدام من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وكيف تؤدى عدم ذكر كلمة "بالاجماع" إلى نقض الحكم الصادر بحق المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي، وإليكم التفاصيل كاملة: