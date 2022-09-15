شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تثقيف الإعلاميين": الرئيس السيسى أعاد الروح للعلاقات المصرية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وعضو اتحاد الصحفيين الأفريقين ، أن عام 2014 شهد عودة الروح للدولة المصرية وإستعادة دورها الريادى، بعد الأحداث التي عانت منها عام 2011 ، موضحاً أن العلاقات المصرية الأفريقية باتت في مقدمة أجندة صانع القرار خاصة في الوقت الذي شارك فيه الرئيس السيسي في قمتي الاتحاد الأفريقي التي انعقدتا في دولتي غينيا واديس ابابا.

وشدد عدلي خلال محاضرته عن دور الإعلام فى تعزيز العلاقات المصرية العربية بالدورة الخامسة والخمسين للصحفيين المصريين والأفارقة، على أن هناك حرص شديد من جانب الرئيس السيسي، على تقديم الدعم للدول الأفريقية على كافة الأصعدة، والعمل على رفع الكفاءات والطاقات البشرية، بالإضافة إلى تنمية البنيه التحتية الأفريقية والتركيز على استراتيجية 2063 التي تهدف لتطوير القارة.

وأوضح عدلي، أنه يجب أن يكون هناك نوعا من التكافؤ بين العناصر المكونه لإعلام كافة الدول العربية الأفريقية لكي يستطيع الإعلام أن يسهم في تطوير العلاقات بين تلك الدول، لافتاً إلى أن تصويب الرسائل الإعلامية أحد أهم ركائز تفعيل دور الإعلام لمنع خطط من يفرقون مصر والدول العربية عن افريقيا .