ريال مدريد يحقق فوزه الثاني في دوري الأبطال

مدريد: واصل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بدايته القوية بفوز بشق النفس على ضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، بفوزه الثاني تواليا إلى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسنسيو صاحب الهدف الثاني (90+1).

وانفرد ريال مدريد الذي تغلب على مضيفه سلتيك الأسكتلندي 3-صفر في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل امام سلتيك 1-1 في وارسو.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يلتقي ريال مدريد مع شاختار دانييتسك في الخامس من أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

واستعد النادي الملكي بأفضل طريقة ممكنة لدربي العاصمة ضد جاره أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

وهو الفوز الثامن توالياً لريال مدريد هذا الموسم بينها 5 في الليغا واثنان في دوري الأبطال واحد في الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني.