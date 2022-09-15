قمة شنغهاي.. بوتين يلتقي بالرئيس الصيني ويبحث معه هذه الملفات

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "نوفوستي" أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، بالنظر إلى الوضع الذي يشهده العالم.

وقد أشار الكرملين في وقت سابق إلى أنه في الظروف الحالية، وفي الوقت الذي تُمارس فيه ضغوط على موسكو من خلال العقوبات، يشهد التعاون مع بكين استقرارا وزخما أكثر.



كذلك تسعى موسكو وبكين إلى زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.