انت الان تتابع خبر "واقعة غريبة".. متهم يفارق الحياة بعد الحكم عليه بـ"الاعدام" في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحف المحلية المصادر أن الشاب أصيب بأزمة قلبية حادة فور سماعه حكم القاضي بإعدامه، وذلك أثناء قضائه فترة العقوبة بالسجن.

وأضاف المصدر، أن الشاب كان يحاكم على ذمة قضية قتل حماه، بمساعدة خطيبته ووالدتها، وكذلك إلقاء المتهمين لجثمان المتوفى في الشارع بعد وضعه داخل جوال، وذلك بسبب تصرفات المجني عليه، وتحرشه بنجلته خطيبة المتهم المتوفى.

