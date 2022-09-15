انت الان تتابع خبر فنانة كويتية تهاجم الملك تشارلز:"لولا سوريا لكنت الآن حيواناً منوياً" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شمس، في منشورات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "سوريا مو محتاجة تقدير من حد، سوريا إمبراطورية عمرها 12 ألف سنة وقدّرها سيد الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم) بذكره "إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام وباليمن".وأضافت: "الدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة إلى سوريا، طلبت فستان زفافها من الشام في ذلك الوقت".

واختتمت شمس قائلة: "فيا عزيزي الملك تشارلز، عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علماؤهم وملوكهم وحضارتهم لكنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بعد بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد، حابة أذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد... كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمّدي".

