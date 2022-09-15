فيديو .. نجاة رئيس أوكرانيا زيلينسكي ولحظة وصول الإسعاف

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، اللقطات الأولى لسائق السيارة الذي اصطدم بموكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، في الساعات الأولى من اليوم، الخميس.

وفي الفيديو ظهر الرجل وهو راقد على الأرض، بينما يقدم الأطباء له الإسعافات الأولية، ولم تظهر ملامح الرجل حيث كان رأسه وجزء من وجهه مغطى بالأربطة.

كما ظهر تحطم مقدمة الجانب الأيسر لسيارة الرجل، المتسببة بالحادث.

الأوكرانية قد أعلنت مساء الأربعاء، أن سيارة الرئيس زيلينسكي اصطدمت بسيارة أخرى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد زيارة ميدانية، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرجي نيكيفوروف، في بيان نشر على فيسبوك فجر الخميس: "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".

وتابع: " وكان زيلينسكي عائدا إلى كييف من منطقة خاركيف، حيث زار القوات في مدينة إيزيوم التي تم استعادتها".

وأضاف المتحدث الرئاسي أن سائق السيارة الأخرى تلقى الإسعافات الأولية من فريق زيلينسكي الطبي وتم نقله بسيارة إسعاف.

وأن المسعفين فحصوا الرئيس الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة، فيما لم يحدد نوع الإصابات التي يعاني منها زيلينسكي، مضيفا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.