شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تعلن انتهاء معاناة مشكلة مشروع ترعة الجبل بحى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاء معاناة مشكلة مشروع ترعة الجبل بحى الزيتون.

وسردت مرثا محروس، تفاصيل مساعيها لإنهاء المشكلة، موضحة أنه فى يناير 2021 تقدمت بطلب لمعرفة مشكلة الصرف الصحى التى تسببت بمشاكل فى شارع ترعة الجبل بحى الزيتون، وأنه فى فبراير 2021 أجرت جولة ميدانية للتعرف على المخطط التنفيذى الميدانى وسير العمل للمشروع بداية من مصر الجديدة وصولا إلى المطرية مرورا بشارع ترعة الجبل.

وأشارت مرثا محروس إلى أنه فى يناير 2022، قامت بإخطار محافظ القاهرة بتأخير المشروع وتضرر السكان وذلك أثناء لقائه مع نواب التنسيقية ووجه بسرعة التنسيق، وفى يناير 2022 توجهت بزيارة أخرى لشركة الصرف الصحى لتذليل كافة العقبات والتحديات لمساعدتهم فى إنهاء كافة التراخيص اللازمة، وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإدراج شوارع (ترعة الجبل - سنان - طومان باي) ضمن خطة التطوير الاستثمارية القادمة.

وذكرت النائبة مرثا محروس أنه فى سبتمبر 2022، قامت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بإرسالها لها مذكرة عرض تفصيلية لتطوير (مشروع الصرف الصحى بترعة الجبل) متضمنة، استعدادًا للبدء فى تطوير الشارع طبقا لموافقة المحافظة على إدراج الشارع فى الخطة الاستثمارية القادمة بناء على الطلب المقدم منها.