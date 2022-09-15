الهند.. القبض على 6 رجال مُشتبه بهم في اغتصاب وقتل شقيقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي)

قالت الشرطة في شمال الهند إنها ألقت القبض على ستة رجال يشتبه في ضلوعهما في اغتصاب وقتل شقيقتين مراهقتين تنتميان إلى مجتمع محلي يشهد عنفا ممنهجا ضد النساء.

وخرجت احتجاجات حاشدة في ولاية أوتار براديش للمطالبة بتحقيق العدالة للفتاتين.

واتهم المتظاهرون الحكومة المحلية بالمسؤولية عن انهيار القانون والنظام.

وعُثر على جثتي الفتاتين معلقتين على شجرة بالقرب من حقل قصب، على بعد كيلو متر واحد من مسكنهما.

وقالت عائلة الضحيتين إن رجالاً على متن دراجات نارية اقتادوا الفتاتين قسراً خارج منزلهما.

وتشهد الهند ارتفاعا مطردا في جرائم العنف ضد النساء، لاسيما ولاية أوتار براديش التي سجلت أعلى معدل لهذه الجرائم في البلاد خلال العام الماضي.