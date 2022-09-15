النائب العام التركي يأمر بالتحقيق في انتشار فيديوهات تتضمن إهانة أردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

أطلق مكتب النائب العام في إسطنبول تحقيقا في انتشار مقاطع فيديو على الانترنت يزعم أنها تتضمن "إهانة" للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يقوم الأشخاص بإخفاء أموالهم النقدية حالما يرون صورة أردوغان.

وظهرت الفيديوهات في الأساس على تطبيق تيك توك ثم انتشرت سريعا لاحقا على المنصات الإلكترونية الأخرى.

وقال مسؤول في مكتب النائب العام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن التحقيق يسعى إلى التعرف على هؤلاء "الذين صنعوا أو شاركوا" الفيديوهات.

وأضاف المسؤول أن التحقيق يقع تحت بند 299 التركي سيء السمعة الذي ينص على توقيع عقوبة السجن أربع سنوات على من يهين الرئيس.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الشرطة تسعى "لمعرفة المشتبه بهم واحتجازهم".

ويظهر بعض الأشخاص في الفيديوهات وهم يعدون نقودا ولكنهم يخبئونها عندما تظهر صورة لأردوغان في الخلفية.

ثم يتم سماع أردوغان يقول "اخرجوا عملاتكم الأجنبية وذهبكم من تحت الوسادة"، في إشارة إلى تشجيع الرئيس مؤخرا الشعب على وضع مدخراتهم في المصارف للدفاع عن الليرة المتداعية.

يذكر أن الليرة فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي على مدار العام الماضي، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة على الاتراك الذي يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية.

ويقول المنتقدون إن قضايا "الإهانة" إلى جانب قانون التواصل الاجتماعي المقترح، قد يؤديان إلى رقابة أكثر صرامة على الانترنت.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون الشهر المقبل.