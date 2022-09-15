نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع اختبارات القدرات بمعهد التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الخميس، لجان اختبارات القدرات بمعهد التمريض بالقاهرة.

واطمأن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على سير العمل داخل اللجان، ووجه باختيار أفضل العناصر من الطالبات الراغبات في الالتحاق بالمعهد، باعتباره رافدا أساسيا وداعما كبيرا لقطاع الخدمات الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر ووزارة الصحة.

وتابع نائب رئيس الجامعة، عدد الطالبات المتقدمات للالتحاق بالمعهد في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وكلّف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد عوض بحر أستاذ الهندسة الإنشائية والأساسات بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين بالقاهرة، بالعمل مستشارا هندسيا للجامعة طبقا للقرار رقم 1907 لسنة 2022.

حصل بحر حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية تخصص ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من دولة اليابان في مجال هندسة الزلازل الجيوتقنية إحدى التخصصات الفريدة، وتدرج في وظائف السلك الجامعي وشارك في إدارة مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بالجامعة لفترات متعددة.